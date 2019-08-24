"Массовая ходьба" стартовала на площади Дружбы народов и продолжалась до улицы Пахтакор-79.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Жители Ташкента приняли участие в массовом спортивном мероприятии "Массовая ходьба" и "Старт здоровья", сообщает НОК Узбекистана.

В мероприятии приняло участие около 10 тысяч жителей столицы.

НОК Узбекистана Жители Ташкента приняли участие в "Массовой ходьбе"

Все это было организовано городским хокимиятом, Управлением физической культуры и спорта и Управлением здравохранения Ташкента.

НОК Узбекистана Жители Ташкента приняли участие в "Массовой ходьбе"

"Массовая ходьба" стартовала на площади Дружбы народов и продолжалась до улицы Пахтакор-79.

Наряду с профессиональными спортсменами участвовали и жители столицы.

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Напомним, в марте на стадионе "Миллий" в Ташкенте прошел "Марафон ходьбы", который возглавил министр здравоохранения Алишер Шадманов.

Участие в марафоне приняли представители центрального аппарата министерства, руководители медицинских учреждений, ректоры медицинских вузов и сотрудники медучреждений.

НОК Узбекистана Жители Ташкента приняли участие в "Массовой ходьбе"

Согласно мнению специалистов, обычная ходьба сокращает угрозу сердечно-сосудистых заболеваний на 31%, угрозу смерти - на 32%. С ее помощью можно уменьшить заболеваемость раком молочной железы и сахарным диабетом двух типов. Кроме этого, ходьба укрепляет кости и мускулы, становится причиной снижения артериального давления, уровня холестерина в крови, улучшает сон.