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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев ликвидировал Фонд развития физической культуры и спорта

© Пресс-служба президента Узбекистана
Спорт
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Как следует из указа президента, строительством и ремонтом спортивных объектов будет заниматься Министерство финансов.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Принят указ президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка финансирования работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и оснащению объектов физической культуры и спорта", сообщает пресс-служба Минюста.

Документ ликвидирует Фонд развития физической культуры и спорта. Строительством и ремонтом спортивных объектов будет заниматься Министерство финансов. 

Спортсмены
Sputnik/Алексей Мальгавко
В Узбекистане вводится единая система "Физическая культура и спорт"
В целях развития сферы при министерстве открывается специальный внебюджетный расчетный счет "Спорт". Его средства направят на выплату надбавок сотрудникам и привлечение зарубежных экспертов и профессионалов для работы.

Также создается инжиниринговая компания по развитию инфраструктуры спортивных объектов, которая будет выполнять функции заказчика в реализации проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и оснащению спортивным инвентарем объектов физической культуры и спорта.

Теги:
Указ, спорт, физкультура, Культура, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев



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