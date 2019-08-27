Мирзиёев ликвидировал Фонд развития физической культуры и спорта

Как следует из указа президента, строительством и ремонтом спортивных объектов будет заниматься Министерство финансов.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Принят указ президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка финансирования работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и оснащению объектов физической культуры и спорта", сообщает пресс-служба Минюста.

Документ ликвидирует Фонд развития физической культуры и спорта. Строительством и ремонтом спортивных объектов будет заниматься Министерство финансов.

В целях развития сферы при министерстве открывается специальный внебюджетный расчетный счет "Спорт". Его средства направят на выплату надбавок сотрудникам и привлечение зарубежных экспертов и профессионалов для работы.

Также создается инжиниринговая компания по развитию инфраструктуры спортивных объектов, которая будет выполнять функции заказчика в реализации проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и оснащению спортивным инвентарем объектов физической культуры и спорта.