15:23 27 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Матч Пахтакор - Аль-Наср

Эксперты Double Pass помогут в развитии "Пахтакора"

© Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
18 0 0

Специалисты международной компании оценят работу клуба и игроков.

ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Футбольный клуб "Пахтакор" заключил соглашение о сотрудничестве с международной компанией Double Pass. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Ранее представители Double Pass уже посещали Ташкент для того, чтобы изучить деятельность клуба. Сейчас эксперты принимают непосредственное участие в организации работы "Пахтакора".

Футбольный клуб Пахтакор подписал соглашение о сотрудничестве с компанией DOUBLE PASS
© "Пахтакор" ФК
Футбольный клуб "Пахтакор" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией DOUBLE PASS

Double Pass – компания, которая изучает структуру футбольных клубов и оказывает помощь в развитии. Double Pass сотрудничает с немецкой бундеслигой и английской Премьер-лигой.

Напомним, весной главный тренер футбольного клуба "АГМК" Миржалол Косимов подал в отставку после крупного поражения от "Пахтакора" со счетом 4:1.

Теги:
Пахтакор, спорт, футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Археологические раскопки в Кампиртепе проводятся с 1978 года сотрудниками Тохаристанской экспедиции под руководством Эдварда Ртвеладзе
Узбекская Александрия: археологи показали город времен Македонского — фото
Известный ловелас Дональд Трамп дал почву для ревности супруге Мелании
Флирт высшего уровня: Трамп вызвал ревность у Мелании, но жена ему отомстила
Главные итоги первых 6 месяцев 2019 года - инфографика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054