Эксперты Double Pass помогут в развитии "Пахтакора"

ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Футбольный клуб "Пахтакор" заключил соглашение о сотрудничестве с международной компанией Double Pass. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Ранее представители Double Pass уже посещали Ташкент для того, чтобы изучить деятельность клуба. Сейчас эксперты принимают непосредственное участие в организации работы "Пахтакора".

© "Пахтакор" ФК Футбольный клуб "Пахтакор" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией DOUBLE PASS

Double Pass – компания, которая изучает структуру футбольных клубов и оказывает помощь в развитии. Double Pass сотрудничает с немецкой бундеслигой и английской Премьер-лигой.

Напомним, весной главный тренер футбольного клуба "АГМК" Миржалол Косимов подал в отставку после крупного поражения от "Пахтакора" со счетом 4:1.