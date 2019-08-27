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В Ташкенте вспоминают легендарного велогонщика

В Ташкенте вспоминают легендарного велогонщика

© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Спорт
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Республиканский турнир по велотреку памяти заслуженного мастера спорта Александра Юдина собрал более 100 сильнейших атлетов.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. В Ташкенте стартовал открытый турнир по велотреку, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Узбекистана.

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© Пресс-служба президента Узбекистана
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Соревнования проходят среди взрослых и юношей 2003-2004 годов рождения. Участие в велогонке принимают более 100 велоспортсменов из разных регионов страны. Завершится турнир 29 августа. По его результатам станут известны имена спорсменов национальной сборной, которые будут представлять Узбекистан 17-21 октября на чемпионате Азии по велотреку в Южной Корее.

Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, спорт, Узбекистан



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