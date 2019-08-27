В Ташкенте вспоминают легендарного велогонщика

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. В Ташкенте стартовал открытый турнир по велотреку, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Соревнования проходят среди взрослых и юношей 2003-2004 годов рождения. Участие в велогонке принимают более 100 велоспортсменов из разных регионов страны. Завершится турнир 29 августа. По его результатам станут известны имена спорсменов национальной сборной, которые будут представлять Узбекистан 17-21 октября на чемпионате Азии по велотреку в Южной Корее.