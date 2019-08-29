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Игрок ХК Хумо

КХ "Хумо" одержал вторую победу подряд на международном турнире

ХК ЦСК ВВС (Самара)
Спорт
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Хоккейный клуб из Ташкента победил самарский ЦСК ВВС в рамках предсезонного турнира Кубок Лады.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Хоккейный клуб из Ташкента победил самарский ЦСК ВВС в рамках предсезонного турнира Кубок Лады, сообщает официальный сайт команды из Тольятти.

Игроки ХК Хумо
ХК ЦСК ВВС (Самара)
Игроки ХК "Хумо"

Встреча закончилась со счетом 6:2. Отмечается, что "Хумо" победил "летчиков" во всех трех периодах. 

Шайбы забросили: 1:0 Валуйский (Воронин, Щербина), 2:0 Ислямов (Воронин), 3:0 Синявский (Ворошило), 3:1 Кантеев ( Куликов, Рукин), 4:1 Ворошило (26.58), 5:1 Попов (Смирнов, Мошаров), 5:2 Семенов (Гусев, Грошев), 6:2 Григоренко (Ворошило, Здунов).

Игроки ХК Хумо
ХК ЦСК ВВС (Самара)
Игроки ХК "Хумо"

Игрок хоккейного клуба Хумо
Пресс-служба ХК "Хумо"
"Хумо" разгромил казанский "Барс" на хоккейном турнире в Тольятти
В первом матче турнира "Хумо" одолел команду "Барс" из Казани со счетом 5:2. Турнир Кубок Лады проходит в один круг. Узбекским хоккеистам предстоит провести еще два поединка — с хозяевами турнира ХК "Лада" и командой "Ижсталь".

Это уже второй для узбекистанцев международный турнир. В середине августа хоккеисты из Ташкента заняли третье место на Кубке губернатора Нижегородской области.

Теги:
турнир, спорт, Федерация хоккея Узбекистана, хоккей



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