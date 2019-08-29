КХ "Хумо" одержал вторую победу подряд на международном турнире

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Хоккейный клуб из Ташкента победил самарский ЦСК ВВС в рамках предсезонного турнира Кубок Лады, сообщает официальный сайт команды из Тольятти.
Встреча закончилась со счетом 6:2. Отмечается, что "Хумо" победил "летчиков" во всех трех периодах.
Шайбы забросили: 1:0 Валуйский (Воронин, Щербина), 2:0 Ислямов (Воронин), 3:0 Синявский (Ворошило), 3:1 Кантеев ( Куликов, Рукин), 4:1 Ворошило (26.58), 5:1 Попов (Смирнов, Мошаров), 5:2 Семенов (Гусев, Грошев), 6:2 Григоренко (Ворошило, Здунов).
Это уже второй для узбекистанцев международный турнир. В середине августа хоккеисты из Ташкента заняли третье место на Кубке губернатора Нижегородской области.