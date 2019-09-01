Шомуродов возглавил список бомбардиров России и вывел "Ростов" в лидеры

Форвард донского клуба принес своей команде победу на выезде, оформив дубль в игре против московского "Локомотива". С семью голами Эльдор Шомуродов возглавил список бомбардиров российской премьер-лиги.

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Узбекский легионер футбольного клуба "Ростов" Эльдор Шомуродов продолжает удивлять российских болельщиков своей результативностью. В матче восьмого тура российской премьер лиги он забил в ворота московского "Локомотива" два гола, что обеспечило подопечным Валерия Карпина победу в этой встрече и временное лидерство в турнирной таблице, сообщает пресс-служба клуба.

Матч состоялся в субботу, 31 августа в Москве. Гости большую часть встречи владели инициативой и тот же Шомуродов имел не одну возможность поразить ворота Гилерме. Первая реальная возможность открыть счета у него была на 35-й минуте после выхода один на один с голкипером железнодорожников, но узбекский ворвард пробил выше перекладины.

Первый мяч "Ростов" забил на 41-й минуте, когда Шомурдов замкнул подачу с углового от Еременко. Второй гол нападающий ростовчан оформил уже во второй половине встречи - на 58-й минуте и затем имел еще несколько шансов поразить цель.

Москвичи в концовке один мяч отквитали, но спасти матч не сумели, хотя под занавес поединка имели несколько хороших возможностей. В итоге 2:1 в пользу гостей.

После восьми игр "Ростов" с 17-ю очками временно возглавил турнирную таблицу, однако у других лидеров группы еще матч в запасе. Что касается Эльдора Шомуродова, то после дубля в Москве он с семью мячами и одним голевым пасом возглавил рейтинг бомбардиров российского первенства. Его ближайший конкурент - Александр Соболев из "Крыльев Советов" имеет в активе шесть забитых мячей и две результативных передачи.