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Шомуродов возглавил список бомбардиров России и вывел "Ростов" в лидеры

© Sputnik / Владимир Песня
Спорт
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Форвард донского клуба принес своей команде победу на выезде, оформив дубль в игре против московского "Локомотива". С семью голами Эльдор Шомуродов возглавил список бомбардиров российской премьер-лиги.

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Узбекский легионер футбольного клуба "Ростов" Эльдор Шомуродов продолжает удивлять российских болельщиков своей результативностью. В матче восьмого тура российской премьер лиги он забил в ворота московского "Локомотива" два гола, что обеспечило подопечным Валерия Карпина победу в этой встрече и временное лидерство в турнирной таблице, сообщает пресс-служба клуба.

Матч состоялся в субботу, 31 августа в Москве. Гости большую часть встречи владели инициативой и тот же Шомуродов имел не одну возможность поразить ворота Гилерме. Первая реальная возможность открыть счета у него была на 35-й минуте после выхода один на один с голкипером железнодорожников, но узбекский ворвард пробил выше перекладины.

Первый мяч "Ростов" забил на 41-й минуте, когда Шомурдов замкнул подачу с углового от Еременко. Второй гол нападающий ростовчан оформил уже во второй половине встречи - на 58-й минуте и затем имел еще несколько шансов поразить цель. 

© ФК "Ростов"
Шомуродов снова помог своей команде одержать победу
Москвичи в концовке один мяч отквитали, но спасти матч не сумели, хотя под занавес поединка имели несколько хороших возможностей. В итоге 2:1 в пользу гостей.

После восьми игр "Ростов" с 17-ю очками временно возглавил турнирную таблицу, однако у других лидеров группы еще матч в запасе. Что касается Эльдора Шомуродова, то после дубля в Москве он с семью мячами и одним голевым пасом возглавил рейтинг бомбардиров российского первенства. Его ближайший конкурент - Александр Соболев из "Крыльев Советов" имеет в активе шесть забитых мячей и две результативных передачи. 

Теги:
Футбол, Эльдор Шомуродов



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