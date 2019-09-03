Теперь узбекские дзюдоисты начнут подготовку к Ташкентскому Гран-при, который пройдет 20-22 сентября.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Узбекские дзюдоисты прибыли вчера вечером в Ташкент, сообщает НОК.

В торжественной церемонии встречи приняли участие представители Национального олимпийского комитета, Министерства физической культуры и спорта, Федерации дзюдо Узбекистана и СМИ.

НОК Сборная Узбекистана по дзюдо вернулась в Ташкент

Напомним, с 25 августа по 1 сентября в Токио прошел чемпионат мира по дзюдо. В соревнованиях приняло участие более 800 спортсменов из 140 стран мира, и примечательно, что члены сборной Узбекистана наряду с сильнейшими спортсменами показали значительные результаты.

НОК Сборная Узбекистана по дзюдо вернулась в Ташкент

Узбекистанец Шарофиддин Лутфиллаев в весовой категории 60 килограммов удостоился серебряной медали и стал первым по счёту в обновленном Олимпийском рейтинге.

А остальным узбекским дзюдоистам удалось получить ценные рейтинговые очки.

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Теперь, после небольшого перерыва, узбекские дзюдоисты начнут подготовку к Ташкентскому Гран-при, который пройдет 20-22 сентября.