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Узбекистанец принял участие в Гранд-финале мировой серии по триатлону

© Sputnik /
Спорт
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В соревнованиях участвовало более 4 000 профессионалов и любителей из разных стран мира.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Узбекистанец Александр Решетников принял участие в Гранд-финале мировой серии по триатлону-2019, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В Ташкенте впервые прошли соревнования по триатлону >>>

В швейцарской Лозанне прошло самое главное событие в мире триатлона – Гранд-финал мировой серии, в гонках на котором станут известны имена чемпионов мира.

© Sputnik /
Узбекистанец принял участие в Гранд-финале по триатлону

В соревнованиях участвовало более 4 000 профессионалов и любителей из разных стран мира.

Узбекистанец Александр Решетников принял участие в соревнованиях среди юниоров на дистанции спринт. В состязании со спортсменами мирового уровня он занял 4-е место среди участников из стран СНГ, уступив атлетам из России и Украины, и 5-е место среди триатлетов из Азии, уступив спортсменам из Японии и Гонгконга, а также 54-е место в общем зачете.

Теги:
финал, Спортсмен, спорт



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