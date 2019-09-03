ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Для сборных Узбекистана по футболу создадут новую базу. Об этом по ходу встречи с игроками сообщил президент Ассоциации футбола Узбекистана Абдусалом Азизов, передает сайт АФУ.
Он отметил, что в развитых странах национальные сборные имеют современные базы для регулярных тренировок и на них есть все условия для подготовки к крупным турнирам.
"Уверен, что этот проект будет способствовать развитию национального футбола, особенно наших сборных команд всех возрастов, и качественной подготовке к важным соревнованиям", - сказал Абдусалом Азизов.