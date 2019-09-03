Сейчас некоторые игроки национальных сборных живут в отелях, а команды используют разные тренировочные поля.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Для сборных Узбекистана по футболу создадут новую базу. Об этом по ходу встречи с игроками сообщил президент Ассоциации футбола Узбекистана Абдусалом Азизов, передает сайт АФУ.

Он отметил, что в развитых странах национальные сборные имеют современные базы для регулярных тренировок и на них есть все условия для подготовки к крупным турнирам.

В связи с этим, Ассоциация футбола Узбекистана разработала план по созданию новой базы для национальных команд. Целый комплекс сооружений позволит командам проводить сборы, тренироваться, восстанавливаться, отдыхать и улучшать свою физическую форму.

"Уверен, что этот проект будет способствовать развитию национального футбола, особенно наших сборных команд всех возрастов, и качественной подготовке к важным соревнованиям", - сказал Абдусалом Азизов.