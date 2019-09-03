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Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина

Для сборных Узбекистана по футболу создадут новую базу

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Спорт
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Сейчас некоторые игроки национальных сборных живут в отелях, а команды используют разные тренировочные поля.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Для сборных Узбекистана по футболу создадут новую базу. Об этом по ходу встречи с игроками сообщил президент Ассоциации футбола Узбекистана Абдусалом Азизов, передает сайт АФУ.

Он отметил, что в развитых странах национальные сборные имеют современные базы для регулярных тренировок и на них есть все условия для подготовки к крупным турнирам. 

© stadion.uz
Азизов - футболистам: вы останетесь в истории
В связи с этим, Ассоциация футбола Узбекистана разработала план по созданию новой базы для национальных команд. Целый комплекс сооружений позволит командам проводить сборы, тренироваться, восстанавливаться, отдыхать и улучшать свою физическую форму. 

"Уверен, что этот проект будет способствовать развитию национального футбола, особенно наших сборных команд всех возрастов, и качественной подготовке к важным соревнованиям", - сказал Абдусалом Азизов.




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