В Катар за победой - определён список участников чемпионата

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдёт в Катаре с 27 сентября по 6 октября. За 10 дней будет разыграно 47 комплектов медалей.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Команду Узбекистана представят шесть спортсменов и четверо из них выйдут на старт уже в первый день соревнований - 27 сентября, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана.

В квалификационных прыжках в высоту вступят в борьбу Надия Дусанова и Светлана Радзивил. В тройном прыжке выступит Руслан Курбанов, а в соревнованиях по марафонскому бегу у женщин на старт выйдет Ситора Хамидова.

2 октября двухдневная борьба начнется в семиборье, где страну будет представлять Екатерина Воронина.

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Последним из участников 5 октября выйдет на старт Андрей Петров в марафонском беге.