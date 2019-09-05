Эктор Купер: наша цель – первое место в группе

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер выступил на предматчевой пресс-конференции, сообщает сайт АФУ.

Сегодня стартуют матчи второго отборочного этапа ЧМ-2022. Первую встречу национальная команда Узбекистана проведет со сборной Палестины.

АФУ Сегодня национальная сборная Узбекистана начнёт участие во втором отборочном раунде ЧМ-2022.

Купер отметил, что первая игра всегда очень важна для команды и отборочный этап лучше начинать завоевав 3 очка.

"Я думаю, что мы смогли улучшить свою игру в некоторых аспектах. Я ожидаю положительных результатов от этой игры", - сказал главный тренер.

Главной целью Узбекистана будет занять первое место в группе, даже несмотря на то, что встречи предстоят с серьезными соперниками, отметил аргентинский специалист.

Сборная Узбекистана также сыграет с Саудовской Аравией, Йеменом и Сингапуром. Для того чтобы пройти в следующий этап, нужно занять в группе первое место или оказаться в числе четырех лучших команд, занявших вторые места в группах.