Эктор Купер: наша цель – первое место в группе

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер выступил на предматчевой пресс-конференции, сообщает сайт АФУ.
Сегодня стартуют матчи второго отборочного этапа ЧМ-2022. Первую встречу национальная команда Узбекистана проведет со сборной Палестины.
Купер отметил, что первая игра всегда очень важна для команды и отборочный этап лучше начинать завоевав 3 очка.
"Я думаю, что мы смогли улучшить свою игру в некоторых аспектах. Я ожидаю положительных результатов от этой игры", - сказал главный тренер.
Сборная Узбекистана также сыграет с Саудовской Аравией, Йеменом и Сингапуром. Для того чтобы пройти в следующий этап, нужно занять в группе первое место или оказаться в числе четырех лучших команд, занявших вторые места в группах.