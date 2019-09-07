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Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер

Что будет с узбекским футболом в случае отставки Купера - мнение

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Известный узбекский футбольный эксперт Алишер Никимбаев прокомментировал результат первого матча национальной сборной на отборочном этапе ЧМ-2022. Узбекистанцы уступили Палестине, но главный тренер Эктор Купер пока не намерен покидать свой пост.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Отставка наставника узбекской футбольной сборной Эктора Купера окажется слишком дорогой для спортивных чиновников и еще больше может усугубить положение команды, полагает футбольный эксперт, автор Теlegram-канала "Футболиум", Алишер Никимбаев.

По его словам, он оказался разочарован игрой "Белых волков" в матче с палестинцами, ожидая, что уровня и класса узбекских футболистов будет достаточно. чтобы одолеть такого соперника. При этом эксперт полагает, что с кадровыми решениями спешить не стоит, так как это в любом случае будет иметь очень серьезные финансовые последствия для Ассоциации футбола Узбекистана. 

"Что делать дальше? Это самый сложный вопрос, ответ на который должны дать нынешние руководители АФУ. Им в наследство от прежнего руководства достался тренер, который мало подходит целям, задачам и стилю игры сборной, и при этом его возможная отставка будет дорогостоящим событием. Если вдруг будет принято решение уволить Купера, нужны будут деньги. И тут же понадобятся еще деньги, потому что нужно будет брать на работу нового тренера", — отметил эксперт.

По его мнению, сейчас свободными средствами футбольные чиновники не располагают. При этом, полагает Никимбаев, финансовый вопрос может ограничить выбор преемника Купера. Он не исключил, что в целях экономии будет назначен местный специалист.

Матч между сборными Узбекистана и Палестины по футболу
Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан проиграл первый матч отборочного этапа ЧМ-2022
"Практически все заметные личности уже руководили сборной, а остальные еще недостаточно для этой должности авторитетны? Стоит ли все же делать ставку на иностранного специалиста, как того требовали болельщики, журналисты и специалисты на протяжении последних лет? <...> Вообще случай c Купером как раз говорит о том, что назначение иностранного специалиста само по себе не является панацеей. Выбор Купера происходил при полном отсутствии системы отбора, понимания критериев и стратегического плана. Нам всем словно сказали: Вы хотели иностранного тренера? Получите", — делает вывод Алишер Никимбаев.

В связи с этим, по мнению эксперта, руководству АФУ стоит более внимательно выбирать главного тренера, для начала оценив сильные и слабые стороны национальной сборной, определив цели и задачи и вектор развития. 

В качестве положительного пример он привел наставника сборной Катара Феликса Санчеса.

"Он приехал в Катар как часть проекта по развитию академии Aspire, где футболистам целенаправленно прививают испанский стиль игры. Дальше была молодёжная сборная и победа на чемпионате Азии 2014. Логично, что он продолжил работать с олимпийской сборной и в 2017 году стал главным тренером национальной сборной. А что было в январе 2019, можно и не напоминать", — резюмировал эксперт, заметив, что у всех футбольных сборных Узбекистана так  и не появился единый стиль игры.

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер
© Ассоциация футбола Узбекистана
Эктор Купер: говорить об отставке после поражения от Палестины неприемлемо
В рамках квалификационного этапа ЧМ-2022 сборная Узбекистана на выезде уступила команде Палестины 0:2. После матча главный тренер "Белых волков" заявил, что делать выводы после первого же поражения, и уж тем более говорить об отставке, неприемлемо. В своей отборочной группе узбекистанцам еще предстоят матчи с Сингапуром. Йеменом и Саудовской Аравией. В следующий раунд турнира выходят победители своих групп и четыре лучшие команды, занявшие второе место.

Теги:
Ассоциация футбола Узбекистана, Узбекистан, Эктор Купер, Футбол



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