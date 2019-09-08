Поймал: Хабибу Нурмагомедову подарили узбекский чапан - видео

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Хабибу Нурмагомедову удалось поймать узбекский национальный чапан. Кадры из прямой трансляции моментально разлетелись по популярным Telegram-каналам.
Чапан буквально прилетел в руки бойца с одной из трибун.
Напомним, что Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC на турнире в Абу-Даби.
Нурмагомедов одержал свою 28-ю победу в карьере, не потерпев при этом ни одного поражения. Для Пуарье, который подходил к поединку в статусе временного чемпиона, это поражение стало шестым при 25 победах.
До момента вынесения официального судейского решения бойцы успели обменяться фирменными футболками.