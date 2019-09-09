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Футбольный мяч

Сборная Узбекистана обыграла Иран

© Sputnik / Alexey Kudenko
Спорт
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Товарищеский матч прошел на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте. Из узбекистанцев особо отличился Бобур Абдухаликов, оформивший хет-трик.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана по футболу провела товарищескую встречу со сверстниками из Ирана и обыграла их со счетом 4:1, сообщает Gazeta.uz

Олимпийская сборная Узбекистана по футболу
© НОК Узбекистана
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Три гола — на 18-й, 36-й и 69-й минутах — забил нападающий Бобур Абдухаликов, еще один, на 53-й минуте, полузащитник Жасур Яхшибоев. Среди гостей отличился Мехди Геди, которому удалось загнать мяч в ворота узбекистанцев на 50-й минуте.

Очередной молодежный чемпионат Азии по футболу состоится в январе 2020 года в Таиланде. Команды, завоевавшие медали турнира, получат прямые путевки на летние Олимпийские игры в Токио — 2020.

Напомним, пятого сентября сборная Узбекистана по футболу проиграла палестинцам в первом матче отборочного этапа. Хозяева поля во втором тайме забили два безответных мяча в ворота Эльдорбека Суюнова. Главный тренер команды Эктор Купер заявил, что у нее еще есть шансы на выход в следующий раунд, и предостерег от преждевременных выводов.

Теги:
спорт, Иран, Футбол, Ташкент



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