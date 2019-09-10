Тренер сборной: конкуренты Кахрамонова на ЧМ - боксеры Кубы и России

Кахрамонов в понедельник в стартовой встрече турнира в весовой категории до 75 килограммов выиграл у монгола Давааняма Даваасурена.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Главными соперниками узбекского боксера Фаната Кахрамонова на чемпионате мира будут спортсмены из сборных Кубы, России и Филиппин. Об этом РИА Новости заявил старший тренер сборной Узбекистана Тулкин Киличев.

"Наш боксер неплохо провел бой, но ему немного не хватало уверенности в себе. Но это же его первый поединок, и сказывалось волнение. Мы шаг за шагом идем к следующим боям, наши основные соперники - боксеры из сборных Кубы, России и Филиппин", - добавил Киличев.

Кахрамонов в понедельник в стартовой встрече турнира в весовой категории до 75 килограммов выиграл у монгола Давааняма Даваасурена.

Следующий бой узбекистанец проведет 14 сентября против австралийца Адриана Каммарано.

Россия впервые принимает у себя мужской мировой чемпионат по боксу. Турнир продлится до 21 сентября. Всего в соревнованиях принимают участие 362 боксера из 79 стран мира. Восемь спортсменов представляют Узбекистан.

Узбекские боксеры в числе фаворитов, если учесть, что на последних Играх в Рио именно они стали победителями в общекомандном зачете в этом виде спорта.