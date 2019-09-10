Тренер сборной Узбекистана по боксу надеется минимум на два "золота"

Напомним, что мировое первенство стартовало 9 сентября, спортсмены разыграют восемь комплектов наград. Узбекские боксеры - в числе фаворитов.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Старший тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев считает, что завоевание двух золотых наград на чемпионате мира станет очень хорошим результатом, передает РИА Новости.

Однако, как отметил тренер, команда способна показать в Екатеринбурге куда более высокие достижения.

"Последними результатами на крупных турнирах мы так высоко подняли планку, что назад нам пути уже нет", - сказал Киличев.

Напомним, что мировое первенство стартовало в понедельник, спортсмены разыграют восемь комплектов наград. Сборная Узбекистана на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро выиграла три золотые медали.

"И если мы выиграем две золотые медали, это будет отличным результатом. Но мы постараемся взять больше", - заявил тренер.

Россия впервые принимает у себя мужской мировой чемпионат по боксу. Турнир продлится до 21 сентября. Всего в соревнованиях принимают участие 362 боксера из 79 стран мира. Восемь спортсменов представляют Узбекистан.

В стартовой встрече турнира узбекистанец Фанат Кахрамонов выиграл у монгола Давааняма Даваасурена.

10 сентября Дилшодбек Рузметов тоже встретится встретится с монгольским боксером Нармандахом Шинебаяром.

Узбекские боксеры в числе фаворитов, если учесть, что на последних Играх в Рио именно они стали победителями в общекомандном зачете в этом виде спорта.