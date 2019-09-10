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Дилшодбек Рузметов на ЧМ по боксу в бою против Нармандаха Шинебаяра из Монголии

Дилшодбек Рузметов пробился в следующий круг ЧМ по боксу в Екатеринбурге

© Sputnik / Павел Лисицын
Спорт
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Узбекский боксер, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, без особого труда одолел соперника из Монголии - 5:0. Это уже второй успех спортсменов республики на мировом первенстве в России.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В первом предварительном поединке на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге узбекистанец Дилшодбек Рузметов (категория до 81 кг) одержал победу над представителем Монголии Нармандакшем Шенебаяром, сообщает пресс-служба федерации бокса Узбекистана.

Накануне, 9 сентября, победу праздновал еще один боксер из Узбекистана: Фанат Кахрамонов с таким же результатом одержал верх над монгольским спортсменом.

© Sputnik / Павел Лисицын
Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Второй день

© Sputnik / Александр Кряжев
Тренер сборной Узбекистана по боксу надеется минимум на два "золота"
Ранее тренер национальной сборной заявил, что в этом турнире республика рассчитывает как минимум на две золотых медали.

Чемпионат мира по боксу проходит в столице Урала - Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. В турнире принимают участие более 340 спортсменов из 79 стран мира. Узбекистан на мировом первенстве представляют восемь участников.

Теги:
чемпионат мира по боксу, Бокс, Екатеринбург, Узбекистан



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