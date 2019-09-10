Дилшодбек Рузметов пробился в следующий круг ЧМ по боксу в Екатеринбурге

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В первом предварительном поединке на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге узбекистанец Дилшодбек Рузметов (категория до 81 кг) одержал победу над представителем Монголии Нармандакшем Шенебаяром, сообщает пресс-служба федерации бокса Узбекистана.
Накануне, 9 сентября, победу праздновал еще один боксер из Узбекистана: Фанат Кахрамонов с таким же результатом одержал верх над монгольским спортсменом.
Чемпионат мира по боксу проходит в столице Урала - Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. В турнире принимают участие более 340 спортсменов из 79 стран мира. Узбекистан на мировом первенстве представляют восемь участников.