Сборную Узбекистана по триатлону возглавил иностранный тренер

В ближайшее время после тренировочного сбора под руководством зарубежного специалиста намечаются два старта: соревнования в городе Акаба (Иордания) и финальный этап Кубка Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Триатлет международного класса, десятикратный победитель соревнований по триатлону Ironman украинец Виктор Земцев возглавил сборную Узбекистана по триатлону, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.

Сейчас иностранный специалист детально изучает показатели спортсменов для отбора в национальную сборную. Под его руководством атлеты из Узбекистана с 15 августа по 8 сентября прошли тренировочный сбор во Франции.

"Тренировочная программа проходит по плану. У спортсменов твердый настрой на улучшение результатов, временами даже приходится сдерживать. В ближайшее время после тренировочного сбора намечаются два старта: соревнования в городе Акаба (Иордания) и финальный этап Кубка Узбекистана. После этих соревнований будет формироваться сборная команда. Я думаю, что она будет пополняться, а также меняться в течение всего года, потому что нельзя останавливаться на достигнутом", - поделился мнением Виктор Земцев.

Первостепенная задача для сборной, как считает зарубежный наставник, это выход на международную арену, в первую очередь, достижения на уровне Кубков и чемпионатов Азии.

Отмечается, что 16 июля Виктор Земцев в качестве международного эксперта принял участие в саммите тренеров по триатлону в Узбекистане, где он предоставил свои рекомендации для обеспечения грамотно поставленной методологии тренировок, а также развития этого вида спорта в стране.