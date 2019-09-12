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Узбекистан может войти в состав Международной федерации хоккея

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Федерация хоккея России проголосует за прием Узбекистана в IIHF и постарается обеспечить поддержку среди других членов организации.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Федерация хоккея России поддержит кандидатуру Узбекистана в ходе голосования по новым членам Международной федерации хоккея, сообщает РИА Новости.

Заседание конгресса в Риме состоится 25-27 сентября. Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов побывал в Ташкенте на дебютном матче клуба "Хумо" в ВХЛ, в котором команда победила ХК "Рязань".

"Мы, как члены Международной федерации хоккея, будем голосовать "за" прием в Федерацию Узбекистана. И также постараемся обеспечить поддержку среди других членов организации", - сказал Курбатов.

По его словам, нет сомнений, что Узбекистан будет принят в полноправные члены Международной федерации. Этот шаг открывает новую страницу в развитии хоккея.

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Федерация хоккея Узбекистана была создана в начале октября 2013 года. В феврале 2019-го после пятилетнего перерыва возобновился чемпионат страны, в котором участвовали четыре команды.

Спортивная арена Хумо в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Напомним, что хоккеисты команды "Хумо" в своем первом матче Высшей хоккейной лиги разгромили команду "Рязань" со счетом 5:0.

Несмотря на скромные ожидания представителей клуба по поводу посещаемости игр, на дебютном матче ташкентцев "Хумо Арена" была заполнена практически наполовину, что говорит о живом интересе в стране к возрождаемому виду спорта.

Впереди у команды "Хумо" еще два домашних матча: 13 сентября против "Барса" из Казани, а 15 сентября узбекистанцы сразятся с нижегородским "Торпедо-Горький".

Теги:
Спортсмен, спорт, Федерация хоккея Узбекистана, хоккей



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