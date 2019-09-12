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Шахобиддин Зоиров

На классе: узбекистанец Зоиров не оставил шансов сопернику

© НОК Узбекистана
Спорт
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Боксер заявил, что его цель на чемпионате мира в Екатеринбурге - выиграть золотую медаль.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Узбекский боксер Шахобидин Зоиров победил в своем первом бою на чемпионате мира в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.

Олимпийский чемпион в Рио по боксу Шахобидин Зоиров сказал, что победу удалось одержать за счет превосходства в классе. Узбекистанец заявил, что его главная задача на турнире - золотая медаль.

В первом бою в весовой категории до 52 килограммов Зоирову удалось одолеть представителя Туркменистана Ухласа Гулучджанова.

"Соперник был немного слабее, и мне удалось победить за счет своего преимущества в классе. Бой складывался хорошо для меня, я чувствовал, как надо работать на дистанции, и выиграл за счет лучшей техники и большего опыта", - сказал Зоиров.

© Sputnik / Александр Кряжев
Тренер сборной Узбекистана по боксу надеется минимум на два "золота"
Боксер также отметил бурную поддержку со стороны зрителей, которая тоже внесла вклад в победу.

Ранее тренер национальной сборной заявил, что в этом турнире республика рассчитывает как минимум на две золотых медали.

Чемпионат мира по боксу проходит в столице Урала - Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. В турнире принимают участие более 340 спортсменов из 79 стран мира. Узбекистан на мировом первенстве представляют восемь участников.

Теги:
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