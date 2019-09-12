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Боец ММА Мурод Хантураев

Возвращение Азиатского медведя: Мурод Хантураев вновь выйдет на ринг

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Спорт
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В конце прошлого года на Хантураева было совершено нападение, с тех пор он не участвовал в боях.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе Мурод Хантураев 22 сентября проведет бой против 33-летнего россиянина Евгения Мякинкина. Об этом Sputnik Узбекистан сообщили организаторы соревнований.

Встреча двух бойцов ММА состоится на территории Юнусабадского теннисного корта. В тот же день там пройдут в общей сложности 11 боев по направлению К-1. На сегодняшний день это самый популярный формат кикбоксинга.

© Инстаграм
Мурод Хантураев вернулся на ринг

По данным организаторов, в соревнованиях примут участие спортсмены из России, Кыргызстана, Казахстана, Афганистана, Ирана и Таджикистана.

Соперник узбекистанца Евгений Мякинкин начал свою профессиональную карьеру в 2009 году. Всего он провел 23 боя, одержал 14 побед. 

В ноябре прошлого года на Мурода Хантураева было совершено нападение, в результате которого его доставили в больницу с двумя ножевыми ранениями и ушибом в области грудной клетки. Спустя несколько дней его отец заявил, что спортсмен, "скорее всего, покинет профессиональный спорт".

Четверо напавших были приговорены к шести годам и трем месяцам лишения свободы, еще двое получили по шесть лет, один — три года.

Теги:
спорт



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