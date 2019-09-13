Президент АФК собирается в Узбекистан

Президент Азиатской футбольной конфедерации намерен ознакомиться с процессом подготовки молодых футболистов в Узбекистане, поговорить о дальнейшем сотрудничестве.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. По приглашению Ассоциации футбола Узбекистана в страну прибудет Шейх Салман бин Ибрагим ал Халифа, сообщает пресс-служба АФУ.

Визит направлен на дальнейшее наращивание сотрудничества Ассоциации футбола Узбекистана с Азиатской футбольной конфедерацией. Шейх Салман поближе ознакомится с реформами и планами республики по развитию футбола.

Сегодня в столице стартовал турнир "CAFA U-15 Girls Championship-2019", который проводится под эгидой Ассоциации футбола Центральной Азии.