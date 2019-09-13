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Хоккеист перед началом матча

Ташкентский "Хумо" вырвал победу в матче с казанским "Барсом"

© Sputnik / Владимир Федоренко
Спорт
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Узбекистанцев ждет еще один домашний матч: 15 сентября они сразятся с нижегородским "Торпедо-Горький".

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Хоккеисты ташкентского клуба "Хумо" во втором матче Высшей хоккейной лиги обыграли казанскую команду "Барс" со счетом 3:2.

Уже первый период закончился для россиян безрадостно — узбекистанцы на родном льду забили в их ворота целых две шайбы. Затем "Барсу" удалось отыграться: второй период завершился со счетом 2:2. Однако это не спасло казанских хоккеистов. Подопечные Евгения Попихина еще крепче взялись за дело и в следующем периоде загнали третью шайбу.

У ташкентцев в напряженной игре отличились Ворошило, Мошаров и Щербина.

"Игра просто бомба! Голос сорвал, миллионы нервных клеток погибли, но в итоге получил невероятное удовольствие. Ждем третью победу!" — написал k.sodikov_ под постом в Instagram об итоге встречи.

Еще одна болельщица призналась, что "сидела и плакала от счастья".

"Щербина поставил жирную точку в матче!" — отметил alex.siberia.13.

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Публикация от «HUMO» Toshkent xokkey klubi (@hc_humo)

Напомним, в своем первом матче Высшей хоккейной лиги "Хумо" разгромил команду "Рязань" со счетом 5:0. Тогда отличились Смирнов, Щербина, Ерохин, Григоренко и Воронин.

Несмотря на скромные ожидания представителей клуба по поводу посещаемости игр, Humo Arena была заполнена практически наполовину, что говорит о живом интересе в стране к возрождаемому виду спорта. 

Впереди у узбекистанцев еще один домашний матч: 15 сентября они сразятся с нижегородским "Торпедо-Горький".

Теги:
Ташкент, спорт, хоккей



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