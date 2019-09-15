Спортсмены Узбекистана борются за путёвки на Олимпиаду

В столице Казахстана проходит второй день чемпионата мира по спортивной борьбе. Сегодня состоится отборочный этап по греко-римской борьбе в весовых категориях -67, -87, -97 килограмм.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Узбекские борцы будут бороться за звание чемпиона мира и за путёвку в Олимпиаду, сообщает пресс-служба НОК.

В столице Казахстана проходит второй день чемпионата мира по спортивной борьбе. Сегодня состоится отборочный этап по греко-римской борьбе в весовых категориях -67, -87, -97 килограмм. Эти категории входят в список Олимпиады.

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Члены сборной Узбекистана будут бороться за выход в финал ЧМ и за путёвку в Токио-2020.

67 кг: Мирзобек Рахматов– Фрэнк Штеблер (Германия)

87 кг: Рустам Ассакалов – Алвис Хименес (Панама)

97 кг: Жахонгир Турдиев – Муса Евлоев (Россия)

Также Арам Варданян (-72 кг) выйдет на ковер против Абузаида Манцигова из России и поборется за золотую медаль, а имя соперника Нурбека Хошимбекова (-82 кг) в борьбе за бронзу станет известно после утешительного этапа.