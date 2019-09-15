17:52 15 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск
Миразизбек Мирзахалилов

Еще один узбекский боксер пробился в 1/8 чемпионата мира

AIBA
Спорт
Получить короткую ссылку
2 0 0

Миразизбек Мирзахалилов в своем первом первом бою на чемпионате мира в Екатеринбурге победил бразильца Дугласа де Андраде.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Узбекский боксер Миразизбек Мирзахалилов начал выступление на чемпионате мира с победы, сообщает сообщает федерация бокса Узбекистана.

Миразизбек Мирзахалилов
AIBA
Миразизбек Мирзахалилов

В своем первом первом бою он победил бразильца Дугласа де Андраде и с большим преимуществом и вышел в 1/8 финала в категории -57кг.

Миразизбек Мирзахалилов
AIBA
Миразизбек Мирзахалилов
© Sputnik / Максим Богодвид
Кравцов: узбекский бокс всегда был славен своими традициями

Напомним, что два узбекских боксера пробились в 1/8 ЧМ в Екатеринбурге. Шахобиддин Зоиров в на стадии 1/16 одолел представителя Доминиканской Республики Родриго Марте, а его партенр по команде, выступающий в весовой категории 75 кг Фанат Кахрамонов был сильнее автсралийца Адриана Каммарано, сообщает федерация бокса Узбекистана.

Узбекские боксеры, считающиеся на турнире одними из фаворитов, продолжают свою беспроигрышную серию. По словам главного тренера команды, спортсмены рассчитывают привезти из России как минимум два "золота".

Миразизбек Мирзахалилов
AIBA
Миразизбек Мирзахалилов
Теги:
Спортсмен, спорт, чемпионат мира по боксу, боксер, Бокс



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Панно на станции метро Боровицкая
"Дерево народов СССР" на "Боровицкой" — Узбекистан и все-все-все
Легенды о цветах глазами художников из Таджикистана - видео
Цена знаний: сколько стоит учеба в вузах Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054