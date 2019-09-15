Еще один узбекский боксер пробился в 1/8 чемпионата мира

Миразизбек Мирзахалилов в своем первом первом бою на чемпионате мира в Екатеринбурге победил бразильца Дугласа де Андраде.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Узбекский боксер Миразизбек Мирзахалилов начал выступление на чемпионате мира с победы, сообщает сообщает федерация бокса Узбекистана.

AIBA Миразизбек Мирзахалилов

В своем первом первом бою он победил бразильца Дугласа де Андраде и с большим преимуществом и вышел в 1/8 финала в категории -57кг.

AIBA Миразизбек Мирзахалилов

Напомним, что два узбекских боксера пробились в 1/8 ЧМ в Екатеринбурге. Шахобиддин Зоиров в на стадии 1/16 одолел представителя Доминиканской Республики Родриго Марте, а его партенр по команде, выступающий в весовой категории 75 кг Фанат Кахрамонов был сильнее автсралийца Адриана Каммарано, сообщает федерация бокса Узбекистана.

Узбекские боксеры, считающиеся на турнире одними из фаворитов, продолжают свою беспроигрышную серию. По словам главного тренера команды, спортсмены рассчитывают привезти из России как минимум два "золота".