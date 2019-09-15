"Хумо" не смог одолеть "Торпедо-Горький" в третьем матче ВХЛ

В Ташкенте состоялась третья игра дебютного для узбекской команды сезона Высшей хоккейной лиги. В гости к "Хумо" приехали соперники из Нижнего Новгорода. Основное время матча завершилось вничью - 1:1, но в серии буллитов точнее оказались гости.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Ташкентский "Хумо" в третьем матче ВХЛ принимал команду "Торпедо-Горький" из Нижнего Новгорода. Два периода завершились без забитых шайб, а в третьем отрезке матча обе команды под одному разу поразили ворота соперника. В основное и добавленное время — боевая ничья 1:1. Однако в серии послематчевых буллитов победу праздновали нижегородцы - 2:1.

Хозяева имели все шансы свести к победе третью встречу подряд, но в начале заключительного периода из строя выбыл капитан "Хумо". Пока неясно, насколько серьезной оказалась травма и как скоро он вернется на лед. В итоге гости за несколько секунд до сирены сумели отыграться и свести поединок к дополнительному времени, а затем и к буллитам. Точнее оказались нижегородцы, одержавшие победу с минимальным преимуществом.

© Пресс-служба ХК "Хумо" Yuriy Korsuntsev Капитан ХК "Хумо" Ташкент Александр Щербина

По итогам трех игр ташкентцы набрали шесть очков, имея две победы - над казанским "Барсом" (3:2) и над клубом из Рязани (5:0).

Впереди у подопечных Евгения Полихина четыре подряд гостевые встречи с командами "Зауралье", "Горняк", "Южный Урал" и "Челмет". Матчи пройдут с 20 по 26 сентября, а на домашний лед арены "Хумо" ташкентцы выйдут лишь 3 октября против хоккеистов "Рубина".