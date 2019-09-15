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Дилшодбек Рузметов во время ЧМ 2019 в Екатеринбурге

ЧМ по боксу в Екатеринбурге: еще два узбекистанца в 1/8

© Пресс-служба Федерации бока Узбекистана
Спорт
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Тема:
Узбекистан на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (10)
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Узбекский боксер. выступающий в весовой категории до 81 кг, Дилшодбек без особых проблем обыграл представителя Конго, а его соотечественник Санжар Турсунов оказался сильнее боксера из Бразилии.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Дилшодбек Рузметов (-81 кг) во втором матче чемпионата мира победил представителя Конго Питу Кабеджи Питера со счетом 5:0. С тем же результатом закончил свой поединок против бразильца Абнера Тейшерйра узбекистанец Санжар Турсунов, выступающий в категории до 91 кг.

Ранее в воскресенье Миразиз Мирзахалилов весе до 57 кг также пробился в 1/8 мирового первенства.

Узбекский боксер Дилшодбек Рузметов
© Пресс-служба Федерации бокса Узбекистана
Узбекский боксер Дилшодбек Рузметов
Кстати, успешное выступление Дилшодбека Рузметова стало подарком для его наставника Фарруха Киличева, который 15 сентября празднует свой день рождения.

Узбекский боксер Санжар Турсунов
© Пресс-служба Федерации бокса Узбекистана
Узбекский боксер Санжар Турсунов
Чемпионат мира по боксу среди мужчин впервые проходит в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. В столицу Урала съехались более 340 спортсменов из 79 стран мира. Узбекистан на турнире представляют восемь боксеров.

Тема:
Узбекистан на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (10)
Теги:
чемпионат мира по боксу, Екатеринбург, Бокс, Узбекистан



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