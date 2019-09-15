ЧМ по боксу в Екатеринбурге: еще два узбекистанца в 1/8

Узбекский боксер. выступающий в весовой категории до 81 кг, Дилшодбек без особых проблем обыграл представителя Конго, а его соотечественник Санжар Турсунов оказался сильнее боксера из Бразилии.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Дилшодбек Рузметов (-81 кг) во втором матче чемпионата мира победил представителя Конго Питу Кабеджи Питера со счетом 5:0. С тем же результатом закончил свой поединок против бразильца Абнера Тейшерйра узбекистанец Санжар Турсунов, выступающий в категории до 91 кг.
Ранее в воскресенье Миразиз Мирзахалилов весе до 57 кг также пробился в 1/8 мирового первенства.
Чемпионат мира по боксу среди мужчин впервые проходит в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. В столицу Урала съехались более 340 спортсменов из 79 стран мира. Узбекистан на турнире представляют восемь боксеров.
В Ташкенте состоялась третья игра дебютного для узбекской команды сезона Высшей хоккейной лиги. В гости к "Хумо" приехали соперники из Нижнего Новгорода. Основное время матча завершилось вничью - 1:1, но в серии буллитов точнее оказались гости.
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