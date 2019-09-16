Чемпион вернулся: как боксера Ахмадалиева встречали в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Узбекский боксер Муроджон Ахмадалиев вернулся в Ташкент, сообщает Федерация бокса Узбекистана.

Федерация бокса Узбекистана Боксер Муроджон Ахмадалиев вернулся в Узбекистан

В аэропорту спортсмена встретили представители Федерации бокса Узбекистана.

Напомним, что Ахмадалиев нокаутировал колумбийца Вилнера Сото. Бой был рассчитан на восемь раундов, однако завершился в четвертом. Для 24-летнего узбекистанца эта победа стала седьмой (шесть нокаутом) в семи боях, а 28-летний Сото потерпел седьмое поражение при 22 победах (12 нокаутом).

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Изначально соперником Ахмадалиева должен был стать американец — чемпион мира во втором легчайшем весе по версиям WBA (Super) и IBF Дэниэл Роман, но он получил травму левого плеча и вынужден был отказаться от защиты своих титулов.