ЧМ-2019 по боксу: Батуров начал с победы — Кахрамонов уступил в 1/8

В очередной день чемпионата мира по боксу среди мужчин на ринг вышли два представителя Узбекистана. В следующий раунд соревнований пробился только один спортсмен.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Узбекистанец Бобоусмон Батуров, выступающий в категории до 69 кг, пробился в следующий круг чемпионата мира по боксу, который проходит в эти дни в Екатеринбурге. Его соотечественник Фанат Кахрамонов (категория 75 кг) в упорной борьбе на стадии 1/8 уступил своему сопернику.

Батуров в своем дебютном бою на этом турнире одолел аргентинца Агустина Аррегуи со счетом 5:0.

В другом поединке этого дня Фанат Кахрамонов в упорном бою не смог пробиться в четвертьфинал первенства, уступив бразильцу Эберто Концертао со счетом 2:3.

Чемпионат мира по боксу проходит с 8 по 21 сентября в России. Из восьми Узбекистанцев на данный момент двое завершили свои выступления.