В Узбекистане могут быть организованы крупные футбольные турниры - АФК

В Узбекистане реализуется ряд совместных с АФК программ и мероприятий по развитию футбола, в том числе по реконструкции и созданию современной спортивной инфраструктуры в регионах, поддержке молодых атлетов, продвижению женского футбола и т.д.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. О развитии продуктивных партнерских отношений между Узбекистаном и АФК говорили на встрече Шавкат Мирзиёев и президент Азиатской конфедерации футбола Шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа, сообщает пресс-служба главы государства.

С 1994 года Узбекистан является членом конфедерации. Реализуется ряд совместных программ и мероприятий по развитию футбола в стране, в том числе по реконструкции и созданию современной спортивной инфраструктуры в регионах, поддержке молодых атлетов, продвижению женского футбола, проведению важных международных турниров, реализации приоритетных проектов технического содействия.

На встрече обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и АФК.

Говорили о возможности для организации в Узбекистане крупных международных футбольных турниров, в том числе мировых и континентальных первенств среди юношеских, молодежных и женских команд.

Подчеркнута важность продолжения конфедерацией содействия в создании в Узбекистане футбольной инфраструктуры мирового уровня, методическом обеспечении, поддержке талантливой молодежи, подготовке высококвалифицированных специалистов, тренеров и судейского состава.