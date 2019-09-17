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Как Хабиб: узбекский боец подписал контракт с UFC - фото

© Instagram
Спорт
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Махмуд Мурадов стал первым узбекистанцем, подписавшим полноценный контракт с Ultimate Fighting Championship.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Махмуд Мурадов подписал профессиональный контракт с UFC. Об этом боец сообщил в своем Instagam.

© Instagram
Махмуд Мурадов

"Я подписал контракт с сильнейшей организацией мира @ufc. Хотел бы поблагодарить свою команду за проделанную работу.
Я первый узбек в UFC. Большое всем вам спасибо за вашу поддержку за вашу веру в меня," - написал Мурадов.

© Instagram
Мейвезер назвал Махмуда Мурадова лучшим бойцом в мире
Напомним, что недавно Флойд Мейвезер назвал Махмуда Мурадова лучшим бойцом MMA в мире. 

Этим летом узбекистанец провел два поединка в  MMA, в обоих победив нокаутом. Махмуд Мурадов часто появляется в социальных сетях знаменитостей, а нарезки его боев с сумасшедшей скоростью разлетаются по всему Интернету.

Он также выступал на таких крупных турнирах, как MMAA Arena, XFN, BA и других.

Теги:
Хабиб Нурмагомедов, поединок, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, спорт



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