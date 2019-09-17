Как Хабиб: узбекский боец подписал контракт с UFC - фото

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Махмуд Мурадов подписал профессиональный контракт с UFC. Об этом боец сообщил в своем Instagam.

© Instagram Махмуд Мурадов

"Я подписал контракт с сильнейшей организацией мира @ufc. Хотел бы поблагодарить свою команду за проделанную работу.

Я первый узбек в UFC. Большое всем вам спасибо за вашу поддержку за вашу веру в меня," - написал Мурадов.

Напомним, что недавно Флойд Мейвезер назвал Махмуда Мурадова лучшим бойцом MMA в мире.

Этим летом узбекистанец провел два поединка в MMA, в обоих победив нокаутом. Махмуд Мурадов часто появляется в социальных сетях знаменитостей, а нарезки его боев с сумасшедшей скоростью разлетаются по всему Интернету.

Он также выступал на таких крупных турнирах, как MMAA Arena, XFN, BA и других.