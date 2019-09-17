Положил на лопатки: узбекский атлет завоевал бронзу на ЧМ по борьбе

Эмоционально завершился поединок борцов греко-римского стиля из Узбекистана и Казахстана на ЧМ, который проходит в Нур-Султане.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Узбекистанец Жалгасбай Бердимуратов встретился на татами с противником из Казахстана. В поединке за третье место победу одержал узбекский атлет, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

В первом периоде Бердимуратов сразу пропустил одно очко. Однако сдаваться он не собирался и уже к концу второго периода завладел преимуществом.

Sputnik / Абзал Калиев Асхат Дильмухамедов (Казахстан) - Жалгасбай Бердимуратов (Узбекистан)

Казахстанец был вне себя от спортивной ярости, а узбекский борец не удержал натиска ликующего тренера, который в течение всего боя предвкушал победу своего подопечного.

Sputnik / Абзал Калиев Асхат Дильмухамедов (Казахстан) - Жалгасбай Бердимуратов (Узбекистан)

Таким, образом встреча завершилась с результатом 1:3. И бронзовая награда пополнила копилку сборной Узбекистана.