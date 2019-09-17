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Асхат Дильмухамедов (Казахстан) - Жалгасбай Бердимуратов (Узбекистан)

Положил на лопатки: узбекский атлет завоевал бронзу на ЧМ по борьбе

Sputnik / Абзал Калиев
Спорт
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Эмоционально завершился поединок борцов греко-римского стиля из Узбекистана и Казахстана на ЧМ, который проходит в Нур-Султане.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Узбекистанец Жалгасбай Бердимуратов встретился на татами с противником из Казахстана. В поединке за третье место победу одержал узбекский атлет, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

В первом периоде Бердимуратов сразу пропустил одно очко. Однако сдаваться он не собирался и уже к концу второго периода завладел преимуществом.

Асхат Дильмухамедов (Казахстан) - Жалгасбай Бердимуратов (Узбекистан)м
Sputnik / Абзал Калиев
Асхат Дильмухамедов (Казахстан) - Жалгасбай Бердимуратов (Узбекистан)

Казахстанец был вне себя от спортивной ярости, а узбекский борец не удержал натиска ликующего тренера, который в течение всего боя предвкушал победу своего подопечного.

Асхат Дильмухамедов (Казахстан) - Жалгасбай Бердимуратов (Узбекистан)
Sputnik / Абзал Калиев
Асхат Дильмухамедов (Казахстан) - Жалгасбай Бердимуратов (Узбекистан)

Таким, образом встреча завершилась с результатом 1:3. И бронзовая награда пополнила копилку сборной Узбекистана.

Теги:
чемпионат, Узбекистан, Казахстан, спорт, Греко-римская борьба



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