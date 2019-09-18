В четвертьфинале ЧМ по боксу выступят пять из шести узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Пять представителей Узбекистана пробились в четвертьфинал ЧМ-2019 по боксу, который проходит в России.
В своих поединках победу праздновали Шахободдин Зоиров (52 кг.), Бобоусмон Батуров (69 кг), Миразиз Мирзахалилов (57 кг.), Дильшодбек Рузметов (81 кг.), а также тяжеловес Баходир Жалилов (+91 кг.)
Санжар Турсунов, выступающий в весовой категории до 91 кг, не смог одолеть соперника из Индии со счетом 1:4.
- Узбекский боксер Шахободдин Зоиров
- Узбекский боксер Миразизбек Мирзахалилов
- Узбекский боксер Санжар Турсунов на ЧМ-2019
Четвертьфинальные поединки начнутся уже в среду, 18 сентября.