В четвертьфинале ЧМ по боксу выступят пять из шести узбекистанцев

В Екатеринбурге завершились поединки 1/8 финала мужского чемпионата мира по боксу. Из шести узбекистанцев, вышедших на ринг, пять прошли в следующий этап турнира.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Пять представителей Узбекистана пробились в четвертьфинал ЧМ-2019 по боксу, который проходит в России.

В своих поединках победу праздновали Шахободдин Зоиров (52 кг.), Бобоусмон Батуров (69 кг), Миразиз Мирзахалилов (57 кг.), Дильшодбек Рузметов (81 кг.), а также тяжеловес Баходир Жалилов (+91 кг.)

Санжар Турсунов, выступающий в весовой категории до 91 кг, не смог одолеть соперника из Индии со счетом 1:4.

Четвертьфинальные поединки начнутся уже в среду, 18 сентября.