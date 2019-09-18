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Боксер Бобоусмон Батуров

В четвертьфинале ЧМ по боксу выступят пять из шести узбекистанцев

© Федерация бокса Узбекистана
Спорт
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Тема:
Узбекистан на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (13)
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В Екатеринбурге завершились поединки 1/8 финала мужского чемпионата мира по боксу. Из шести узбекистанцев, вышедших на ринг, пять прошли в следующий этап турнира.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Пять представителей Узбекистана пробились в четвертьфинал ЧМ-2019 по боксу, который проходит в России.

В своих поединках победу праздновали Шахободдин Зоиров (52 кг.), Бобоусмон Батуров (69 кг), Миразиз Мирзахалилов (57 кг.), Дильшодбек Рузметов (81 кг.), а также тяжеловес Баходир Жалилов (+91 кг.)

Санжар Турсунов, выступающий в весовой категории до 91 кг, не смог одолеть соперника из Индии со счетом 1:4.

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© Федерация бокса Узбекистана
Узбекский боксер Шахободдин Зоиров

Четвертьфинальные поединки начнутся уже в среду, 18 сентября.

Тема:
Узбекистан на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (13)
Теги:
Бокс, Узбекистан



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