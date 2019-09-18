Известен первый соперник узбекского бйца UFC Махмуда Мурадова

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Активно поддерживавшие россиянина Хабиба Нурмагомедова узбекистанцы теперь смогут поболеть и за своего соотечественника, выступающего в UFC. Махмуд Мурадов на своей странице в Instagram назвал дату дебютного боя и соперника.

На ринг в Копенгагена 28 сентября узбекский боец выйдет против итальянца Алессио Ди Кирика. На его счету 12 побед и три поражения.

В своем посте Мурадов поблагодарил всех поклонников, которые его поддерживают и переживают за него.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ☝First MMA Management ® (@first_mma_management) 18 Сен 2019 в 1:15 PDT

"Для меня это имеет очень большое значение. Даст бог, едем за очередной победой!", — написал спортсмен в своем аккаунте.

Выступавший ранее в MMA, Махмуд Мурадов провел летом два поединка и в обоих победил нокаутом. Теперь ему предстоит проявить себя в новом качестве.