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Махмуд Мурадов

Известен первый соперник узбекского бйца UFC Махмуда Мурадова

Facebook / Makhmud "Mach" Muradov
Спорт
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Первый узбекский боец UFC Махмуд Мурадов анонсировал свой дебютный поединок. Его соперником станет итальянец Алессио Ди Киррико.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Активно поддерживавшие россиянина Хабиба Нурмагомедова узбекистанцы теперь смогут поболеть и за своего соотечественника, выступающего в UFC. Махмуд Мурадов на своей странице в Instagram назвал дату дебютного боя и соперника. 

На ринг в Копенгагена 28 сентября узбекский боец выйдет против итальянца Алессио Ди Кирика. На его счету 12 побед и три поражения.

В своем посте Мурадов поблагодарил всех поклонников, которые его поддерживают и переживают за него.

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Публикация от ☝First MMA Management ® (@first_mma_management)

"Для меня это имеет очень большое значение. Даст бог, едем за очередной победой!", — написал спортсмен в своем аккаунте.

Выступавший ранее в MMA, Махмуд Мурадов провел летом два поединка и в обоих победил нокаутом. Теперь ему предстоит проявить себя в новом качестве.




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