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Миразизбек Мирзахалилов

Великолепная пятерка: узбекистанцы — в полуфинале ЧМ-2019

Федерация бокса Узбекистана
Спорт
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Тема:
Узбекистан на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (14)
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Все пять представителей Узбекистана выиграли свои четвертьфинальные поединки и продолжили борьбу за медали чемпионата мира по боксу, проходящего в эти дни в Екатеринбурге.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В среду прошли четвертьфинальные бои на ЧМ по боксу. Все пять спортсменов из Узбекистана успешно прошли этот этап соревнований и пробились в полуфинал турнира.

Первым на ринг вышел Шахободдин Зоиров (категория до 52 кг), одолевший в четвертьфинальном бою болгарского боксера. 

Миразизбек Мирзахалилов
Федерация бокса Узбекистана
Миразизбек Мирзахалилов

Миразиз Мирзахалилов также оказался сильнее своего соперника из Казахстана — Кайрата Эралиева, добыв вторую путевку для национальной сборной в полуфинал турнира.

Бобоусмон Батуров (до 69 кг) одержал победу на представителем Иордании Зием Иашашашем, а Дильшодбек Рузметов одолел кубинца, представляющего Азербайджан, Лорена Афльфонсо Домингеса.

Узбекский боксер Шахободдин Зоиров
© Федерация бокса Узбекистана
Узбекский боксер Шахободдин Зоиров
В заключительном бою этого вечера пятую путевку в полуфинал для Узбекистана добыл тяжеловес Баходир Жалилов (+91 кг.), отправивший американского боксера в глубокий нокаут.

Таким образом, в пятницу, 19 сентября, в полуфинале выступят пять узбекских боксеров.

Чемпионат мира в Екатеринбурге завершится 21 сентября. 

 

Тема:
Узбекистан на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (14)
Теги:
Бокс



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