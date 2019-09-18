Великолепная пятерка: узбекистанцы — в полуфинале ЧМ-2019

Все пять представителей Узбекистана выиграли свои четвертьфинальные поединки и продолжили борьбу за медали чемпионата мира по боксу, проходящего в эти дни в Екатеринбурге.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В среду прошли четвертьфинальные бои на ЧМ по боксу. Все пять спортсменов из Узбекистана успешно прошли этот этап соревнований и пробились в полуфинал турнира.

Первым на ринг вышел Шахободдин Зоиров (категория до 52 кг), одолевший в четвертьфинальном бою болгарского боксера.

Федерация бокса Узбекистана Миразизбек Мирзахалилов

Миразиз Мирзахалилов также оказался сильнее своего соперника из Казахстана — Кайрата Эралиева, добыв вторую путевку для национальной сборной в полуфинал турнира.

Бобоусмон Батуров (до 69 кг) одержал победу на представителем Иордании Зием Иашашашем, а Дильшодбек Рузметов одолел кубинца, представляющего Азербайджан, Лорена Афльфонсо Домингеса.

© Федерация бокса Узбекистана Узбекский боксер Шахободдин Зоиров

В заключительном бою этого вечера пятую путевку в полуфинал для Узбекистана добыл тяжеловес Баходир Жалилов (+91 кг.), отправивший американского боксера в глубокий нокаут.

Таким образом, в пятницу, 19 сентября, в полуфинале выступят пять узбекских боксеров.

Чемпионат мира в Екатеринбурге завершится 21 сентября.