Великолепная пятерка: узбекистанцы — в полуфинале ЧМ-2019

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В среду прошли четвертьфинальные бои на ЧМ по боксу. Все пять спортсменов из Узбекистана успешно прошли этот этап соревнований и пробились в полуфинал турнира.
Первым на ринг вышел Шахободдин Зоиров (категория до 52 кг), одолевший в четвертьфинальном бою болгарского боксера.
Миразиз Мирзахалилов также оказался сильнее своего соперника из Казахстана — Кайрата Эралиева, добыв вторую путевку для национальной сборной в полуфинал турнира.
Бобоусмон Батуров (до 69 кг) одержал победу на представителем Иордании Зием Иашашашем, а Дильшодбек Рузметов одолел кубинца, представляющего Азербайджан, Лорена Афльфонсо Домингеса.
Таким образом, в пятницу, 19 сентября, в полуфинале выступят пять узбекских боксеров.
Чемпионат мира в Екатеринбурге завершится 21 сентября.