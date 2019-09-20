17:03 20 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.51
  • EUR10421.13
  • USD9411.30
Поиск
Хоккеисты команды Хумо Ташкент

Ташкентский "Хумо" сегодня сразится с курганским "Зауральем"

© Пресс-служба хоккейного клуба "Хумо" Ташкент
Спорт
Получить короткую ссылку
Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (6)
38 0 0

Пока "Хумо" находится на девятой строчке турнирной таблицы ВХЛ с тремя играми, двумя победами и одним поражением.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Хоккеисты клуба "Хумо" 20 сентября постараются одолеть более опытного соперника — команду "Зауралье" (Курган). 

Первый выездной матч "Хумо" в рамках Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) начнется в 19.00 по ташкентскому времени.

© Пресс-служба ХК "Хумо"
Ташкентский "Хумо" вырвал победу в матче с казанским "Барсом"
Пока клуб находится на девятой строчке турнирной таблицы ВХЛ с тремя играми, двумя победами и одним поражением. Спортсмены забили девять шайб, пропустили четыре. В их копилке пять очков.

После "Зауралья" подопечным Евгения Попихина предстоит сыграть с командами "Горняк", "Южный Урал" и "Челмет". Все эти матчи тоже пройдут в гостях.

На родной лед "Хумо Арены" ташкентцы выйдут лишь 3 октября — против хоккеистов "Рубина".

Прямую трансляцию сегодняшней игры смотрите здесь.

Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (6)
Теги:
Узбекистан, матч, спорт, хоккей



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Первый мототур по трассам Европы
7500 км в пути, или Как прошел первый узбекский мототур по Европе
Центр-2019: запуск Искандера-М прошел успешно
Запуск ракеты "Искандер-М" на полигоне в Казахстане – впечатляющее видео
Льготная ипотека для молодежи
Ипотека для молодежи — ставки, сроки и льготы

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054