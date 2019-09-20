Ташкентский "Хумо" сегодня сразится с курганским "Зауральем"

Пока "Хумо" находится на девятой строчке турнирной таблицы ВХЛ с тремя играми, двумя победами и одним поражением.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Хоккеисты клуба "Хумо" 20 сентября постараются одолеть более опытного соперника — команду "Зауралье" (Курган).

Первый выездной матч "Хумо" в рамках Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) начнется в 19.00 по ташкентскому времени.

Пока клуб находится на девятой строчке турнирной таблицы ВХЛ с тремя играми, двумя победами и одним поражением. Спортсмены забили девять шайб, пропустили четыре. В их копилке пять очков.

После "Зауралья" подопечным Евгения Попихина предстоит сыграть с командами "Горняк", "Южный Урал" и "Челмет". Все эти матчи тоже пройдут в гостях.

На родной лед "Хумо Арены" ташкентцы выйдут лишь 3 октября — против хоккеистов "Рубина".

Прямую трансляцию сегодняшней игры смотрите здесь.