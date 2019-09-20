Миразизбек Мирзахалилов будет бороться за "золото" ЧМ

Узбекский боксер Миразизбек Мирзахалилов в поединке против монгольского спортсмена Цэндбаата Эрденбата добыл вторую путевку в финал турнира

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Мирзазизбек Мирзахалилов пробился в финал ЧМ по боксу. В полуфинале он одолел соперника из Монголии. В решающем поединке соперником узбекистанца станет представитель Кубы Альварес Этсрада.

Ранее свой полуфинальный поединок выиграл другой представитель Узбекистана Шахободдин Зоиров.

В пятницу вечером на ринг также выйдут Бобоусмон Батуров (до 69 кг) против англичанина Пэта Маккормакома, Дильшодбек Рузметов (до 81 кг) против британца Бенджамина Уиттакера, а также тяжеловес Баходир Джалолов (+91 кг) против россиянина Максима Бабанина.