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Миразизбек Мирзахалилов

Миразизбек Мирзахалилов будет бороться за "золото" ЧМ

Федерация бокса Узбекистана
Спорт
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Тема:
Узбекистан на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (19)
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Узбекский боксер Миразизбек Мирзахалилов в поединке против монгольского спортсмена Цэндбаата Эрденбата добыл вторую путевку в финал турнира

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Мирзазизбек Мирзахалилов пробился в финал ЧМ по боксу. В полуфинале он одолел соперника из Монголии. В решающем поединке соперником узбекистанца станет представитель Кубы Альварес Этсрада. 

Ранее свой полуфинальный поединок выиграл другой представитель Узбекистана Шахободдин Зоиров.

В пятницу вечером на ринг также выйдут Бобоусмон Батуров (до 69 кг) против англичанина Пэта Маккормакома, Дильшодбек Рузметов (до 81 кг) против британца  Бенджамина Уиттакера, а также тяжеловес Баходир Джалолов (+91 кг) против россиянина Максима Бабанина.

Тема:
Узбекистан на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (19)



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