Экс-чемпион мира назвал узбекских спортсменов фаворитами турнира

"Боксеры из Узбекистана сильны как никогда, я думаю, что они в числе основных претендентов на золото чемпионата", - заявил Рой Джонс-младший.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. На чемпионат мира по боксу в Екатеринбург приехал бывший чемпион мира Рой Джонс-младший. В беседе с журналистами он назвал основных претендентов на золото чемпионата, сообщает Телеграм канал Boxing Uzbekistan.

По наблюдениям американского спортсмена, невероятное мастерство демонстрируют атлеты из Узбекистана, также сильны боксеры Казахстана. В числе фаворитов экс-чемпиона мира числятся также спортсмены из России и Кубы.

"Конечно предвидеть точный исход турнира сложно, но я думаю, что представители этих четырех стран окажутся в числе первых," - заявил боксер-профессионал.