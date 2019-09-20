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Экс-чемпион мира назвал узбекских спортсменов фаворитами на золото

Экс-чемпион мира назвал узбекских спортсменов фаворитами турнира

Федерация бокса Узбекистана
Спорт
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"Боксеры из Узбекистана сильны как никогда, я думаю, что они в числе основных претендентов на золото чемпионата", - заявил Рой Джонс-младший.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. На чемпионат мира по боксу в Екатеринбург приехал бывший чемпион мира Рой Джонс-младший. В беседе с журналистами он назвал основных претендентов на золото чемпионата, сообщает Телеграм канал Boxing Uzbekistan.

Узбекский боксер Фанат Кахрамонов на ЧМ-2019 в Екатеринбурге
© Федерация бокса Узбекистана
Два узбекских боксера пробились в 1/8 ЧМ в Екатеринбурге

По наблюдениям американского спортсмена, невероятное мастерство демонстрируют атлеты из Узбекистана, также сильны боксеры Казахстана. В числе фаворитов экс-чемпиона мира числятся также спортсмены из России и Кубы. 

"Конечно предвидеть точный исход турнира сложно, но я думаю, что представители этих четырех стран окажутся в числе первых," - заявил боксер-профессионал.

Теги:
Екатеринбург, золотая медаль, боксер, чемпионат мира по боксу



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