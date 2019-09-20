Джалолов стал четвертым финалистом от Узбекистана на ЧМ

В полуфинале узбекский боксер обыграл хозяина ринга Максима Бабанина. Всего в финал ЧМ-2019 пробились четверо из пяти спортсменов.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Баходир Джалолов вышел в финал ЧМ по боксу. В полуфинальном поединке он оказался сильнее представителя России Максима Бабанина.

В первом раунде узбекистанец отправил соперника в нокдаун, но Бабанин устоял и продолжил поединок.

По единогласному решению судей победу одержал Джалолов. В конце боя он по-дружески похлопал соперника по плече и сказал: "Максим, ты красавец, брат! Спасибо тебе!".

© Федерация бокса Узбекистана Узбекский боксер Баходир Джалолов

Таким образом за "золото" чемпионата мира по боксу от Узбекистана будут бороться четверо - Шахобиддин Зоиров (до 52 кг.), Миразизбек Мирзамахмудов (до 57 кг.), Дильшодбек Рузметов (до 81 кг.) и Баходир Джалолов (+91 кг.). Выступающий в категории до 69 кг. Бобоусмон Батуров уступил сопернику из Великобритании и завоевал бронзу соревнований.

Финальные бои пройдут в субботу, 21 сентября.