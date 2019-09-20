Джалолов стал четвертым финалистом от Узбекистана на ЧМ

Таким образом за "золото" чемпионата мира по боксу от Узбекистана будут бороться четверо - Шахобиддин Зоиров (до 52 кг.), Миразизбек Мирзамахмудов (до 57 кг.), Дильшодбек Рузметов (до 81 кг.) и Баходир Джалолов (+91 кг.). Выступающий в категории до 69 кг. Бобоусмон Батуров уступил сопернику из Великобритании и завоевал бронзу соревнований.
"Учитывая сложную ситуацию в Афганистане, первые два года мы договорились иметь более гибкий график поставки электроэнергии, чтобы не вводить афганскую сторону в сложную ситуацию и не заставлять их платить штрафы", - замминистра энергетики Узбекистана.