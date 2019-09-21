Шахобиддин Зоиров завоевал первое "золото" ЧМ по боксу

В финальном поединке узбекский боксер. выступающий в легком весе - до 52 кг. победил представителя Индии.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Шахобиддин Зоиров завоевал золотую медаль чемпионата мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге. В решающем поединке он победил индуса Амита.

© Sputnik / Павел Лисицын Справа - Амит (Индия), Шахобид Зотров (Узбекистан) победивший в финале по боксу в весовой категории до 52 кг на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.

Из восьми узбекистанцев в полуфинал пробились пятеро спортсменов, четверо добрались до финала. Бобоусмон Батуров завоевал бронзовую награду, уступив в полуфинале британцу Пэту Маккормаку.

За "золото" турнира также поборются Миразизбек Мирзахалилов (до 57 кг.), Дильшодбек Рузметов (до 81 кг) и тяжеловес Баходир Джалолов