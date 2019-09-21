Мирзахалилов — чемпион мира по боксу в России

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Миазизбек Мирзахалилов в решающем поединке на ЧМ-2019 по боксу одолел представителя Кубы Альвареса Эстрада.
Ранее первое золото для своей страны принес Шахобиддин Зоиров, победивший представителя Индии.
Также за "золото" чемпионата мира поборются Дильшодбек Рузметов (категория до 81 кг.) и Баходир Джалолов (+91 кг.)
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Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан) победивший в финале по боксу в весовой категории до 57 кг на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.