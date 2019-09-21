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Справа налево: Лацаро Альварес (Куба) и Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан) в финале по боксу ЧМ-2019

Мирзахалилов — чемпион мира по боксу в России

© Sputnik / Павел Лисицын
Спорт
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Тема:
Узбекистан на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (24)
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Узбекистанцу Мирзаизбеку Мирзахалилову (до 57 кг.) в финальном поединке противостоял представитель Кубы Альварес Эстрада.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Миазизбек Мирзахалилов в решающем поединке на ЧМ-2019 по боксу одолел представителя Кубы Альвареса Эстрада.

Ранее первое золото для своей страны принес Шахобиддин Зоиров, победивший представителя Индии.

Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан) победивший в финале по боксу в весовой категории до 57 кг на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.
© Sputnik / Александр Кряжев
Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан) победивший в финале по боксу в весовой категории до 57 кг на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.
Также за "золото" чемпионата мира поборются Дильшодбек Рузметов (категория до 81 кг.) и Баходир Джалолов (+91 кг.)

Тема:
Узбекистан на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (24)



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