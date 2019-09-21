Мирзахалилов — чемпион мира по боксу в России

Узбекистанцу Мирзаизбеку Мирзахалилову (до 57 кг.) в финальном поединке противостоял представитель Кубы Альварес Эстрада.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Миазизбек Мирзахалилов в решающем поединке на ЧМ-2019 по боксу одолел представителя Кубы Альвареса Эстрада.

Ранее первое золото для своей страны принес Шахобиддин Зоиров, победивший представителя Индии.

© Sputnik / Александр Кряжев Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан) победивший в финале по боксу в весовой категории до 57 кг на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.

Также за "золото" чемпионата мира поборются Дильшодбек Рузметов (категория до 81 кг.) и Баходир Джалолов (+91 кг.)