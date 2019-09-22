"Ростов" проиграл, но Шомуродов - номер один - видео

Узбекский нападающий забил гол в матче с ФК "Тамбов" и стал единоличным лидером по забитым мячам в Российской Премьер-Лиге.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Нападающий ФК "Ростов" Элдор Шомуродов возглавил гонку бомбардиров Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт клуба.

В матче с футбольным клубом "Тамбов" узбекистанец открыл счет на 27-й минуте. Однако талант голеадора не помог "ростовчанам" победить. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу тамбовского клуба.

За 10 матчей у Шомуродова в активе 8 голов.

Недавно форвард рассказал, что мечтает заиграть в Европе, однако на данный момент у него еще 4 года контракта с "Ростовом", и об уходе он даже не думает.

Любимыми футболистами нападающего являются Фернандо Торрес, Дидье Дрогба и "зубастик" Роналдо. Больше всего в своей футбольной карьере Элдор Шомуродов хочет попасть на чемпионат мира со своей сборной.