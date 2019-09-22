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"Ростов" проиграл, но Шомуродов - номер один - видео

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Узбекский нападающий забил гол в матче с ФК "Тамбов" и стал единоличным лидером по забитым мячам в Российской Премьер-Лиге.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Нападающий ФК "Ростов" Элдор Шомуродов возглавил гонку бомбардиров Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт клуба.

В матче с футбольным клубом "Тамбов" узбекистанец открыл счет на 27-й минуте. Однако талант голеадора не помог "ростовчанам" победить. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу тамбовского клуба.

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И снова он! Шомуродов!⚽️ @shomurodov.eldor 💛💙

Публикация от Football club «Rostov» (@fcrostov)

© РПЛ
Элдор Шомуродов признан лучшим игроком РПЛ - видео голов

За 10 матчей у Шомуродова в активе 8 голов.
Недавно форвард рассказал, что мечтает заиграть в Европе, однако на данный момент у него еще 4 года контракта с "Ростовом", и об уходе он даже не думает.
Любимыми футболистами нападающего являются Фернандо Торрес, Дидье Дрогба и "зубастик" Роналдо. Больше всего в своей футбольной карьере Элдор Шомуродов хочет попасть на чемпионат мира со своей сборной.

Теги:
Эльдор Шомуродов, чемпионат России по футболу, фанаты футбола, Футболист, футбол, Футбол



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