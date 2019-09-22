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Болельщики сборной Узбекистана по футболу во время матча с Японией

Узбекский перформанс на стадионе "Ювентуса"

© Ассоциация футбола Узбекистана.
Спорт
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Капитан "туринцев" Джанлуиджи Буффон после победного матча поделился в соцсетях фотографией с плакатом из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Узбекские болельщики отметились на матче Серии А между "Ювентусом" и "Вероны". Фотографией поделился капитан "туринцев" Джанлуиджи Буффон.

© Instagram
Узбекский перформанс на стадионе "Ювентуса"

В этом матчи хозяева победили со счетом 2:1. Голами отличились Криштиану Роналду, Аарон Ремзи и Мигел Велозу. Однако не это привлекло узбекских болельщиков. На одной из фотографий после матча отчетливо виден плакат одного из зрителей на стадионе.

"Буффон, я из Узбекистана. Я преодолел 5 тысяч километров чтобы увидеть тебя!" - гласит плакат болельщика.

Академия Ювентуса в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Будет как Роналду: в Ташкенте открылась академия "Ювентуса"
Напомним, что недавно в Туринском политехническом университете в Ташкенте прошла церемония открытия Академии футбольного клуба "Ювентус".

В мероприятии приняли участие исполнительный директор по развитию бренда и управлению Академией "Ювентус" Каролина Киапперо, исполнительный директор академии в Ташкенте Тимур Султанов, государственный советник президента Узбекистана по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта Абдужабар Абдувахитов, а также ректор университета Кунгратбай Шарипов.

Теги:
фанаты футбола, Футболист, футбол, Футбол



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