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Лучшие в мире: как встречали узбекских боксеров - фото

© Олимпийский комитет
Спорт
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В Международном аэропорту им. Ислама Каримова узбекистанцев встретили фанаты, государственные деятели и представители Федерации бокса.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Узбекских боксеров, вернувшихся с чемпионата мира в Екатеринбурге, встретили в столичном аэропорту, сообщает пресс-служба НОК.

© Олимпийский комитет
Встреча боксеров в Ташкетском аэропорту

Первый заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Федерации бокса Узбекистана Ачилбай Раматов приветствовал боксеров и поздравил их с успешным участием в чемпионате мира, пожелал им побед на Олимпийских играх в Токио.

© Олимпийский комитет
Встреча боксеров в Ташкентском аэропорту

В церемонии также приняли участие руководство Национального олимпийского комитета и Министерства физической культуры и спорта.

© Олимпийский комитет
Баҳодир Жалолов в Ташкентском аэропорту

От имени боксеров выступил Баходир Джалолов. 

"Спасибо, что пришли встретить нас, несмотря на позднее время. Мы чувствовали вашу поддержку в России. Надеюсь, мы покажем, на что способны узбекские боксеры на Олимпиаде в Токио" - сказал спортсмен.

© Олимпийский комитет
Шахрам Гиёсов в Ташкентском аэропорту

Справа налево: Амит (Индия) и Шахобид Зотров (Узбекистан) в финале по боксу в весовой категории до 52 кг на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.
© Sputnik / Павел Лисицын
Шахобиддин Зоиров завоевал первое "золото" ЧМ по боксу
Узбекские боксеры стали настоящими триумфаторами прошедшего ЧМ. Три "золота" завоевали Шахобиддин Зоиров, Баходир Джалолов и Миразизбек Мирзахалилов, "серебро" у Дильшода Рузметова, а бронзовая награда на счету Бобоусмона Батурова.

Всего на ЧМ-2019 Узбекистан представляли восемь боксеров. По итогам турнира они завоевали пять наград, три из которых высшей пробы.

Теги:
Спортсмен, спорт, чемпионат мира по боксу, боксер, Бокс



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