Лучшие в мире: как встречали узбекских боксеров - фото

В Международном аэропорту им. Ислама Каримова узбекистанцев встретили фанаты, государственные деятели и представители Федерации бокса.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Узбекских боксеров, вернувшихся с чемпионата мира в Екатеринбурге, встретили в столичном аэропорту, сообщает пресс-служба НОК.

© Олимпийский комитет Встреча боксеров в Ташкетском аэропорту

Первый заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Федерации бокса Узбекистана Ачилбай Раматов приветствовал боксеров и поздравил их с успешным участием в чемпионате мира, пожелал им побед на Олимпийских играх в Токио.

© Олимпийский комитет Встреча боксеров в Ташкентском аэропорту

В церемонии также приняли участие руководство Национального олимпийского комитета и Министерства физической культуры и спорта.

© Олимпийский комитет Баҳодир Жалолов в Ташкентском аэропорту

От имени боксеров выступил Баходир Джалолов.

"Спасибо, что пришли встретить нас, несмотря на позднее время. Мы чувствовали вашу поддержку в России. Надеюсь, мы покажем, на что способны узбекские боксеры на Олимпиаде в Токио" - сказал спортсмен.

© Олимпийский комитет Шахрам Гиёсов в Ташкентском аэропорту

Узбекские боксеры стали настоящими триумфаторами прошедшего ЧМ. Три "золота" завоевали Шахобиддин Зоиров, Баходир Джалолов и Миразизбек Мирзахалилов, "серебро" у Дильшода Рузметова, а бронзовая награда на счету Бобоусмона Батурова.

Всего на ЧМ-2019 Узбекистан представляли восемь боксеров. По итогам турнира они завоевали пять наград, три из которых высшей пробы.