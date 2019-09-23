Лучшие в мире: как встречали узбекских боксеров - фото

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Узбекских боксеров, вернувшихся с чемпионата мира в Екатеринбурге, встретили в столичном аэропорту, сообщает пресс-служба НОК.
Первый заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Федерации бокса Узбекистана Ачилбай Раматов приветствовал боксеров и поздравил их с успешным участием в чемпионате мира, пожелал им побед на Олимпийских играх в Токио.
В церемонии также приняли участие руководство Национального олимпийского комитета и Министерства физической культуры и спорта.
От имени боксеров выступил Баходир Джалолов.
"Спасибо, что пришли встретить нас, несмотря на позднее время. Мы чувствовали вашу поддержку в России. Надеюсь, мы покажем, на что способны узбекские боксеры на Олимпиаде в Токио" - сказал спортсмен.
Всего на ЧМ-2019 Узбекистан представляли восемь боксеров. По итогам турнира они завоевали пять наград, три из которых высшей пробы.