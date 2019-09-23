Сборная Узбекистана по футболу U-16 сыграет на ЧA-2020

Подопечные Азамата Абдураимова отыграли серию отборочных матчей и вышли в финальную часть чемпионата Азии по футболу U-16.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В Ташкенте завершились матчи отборочного раунда чемпионата Азии-2020 среди игроков до 16 лет, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Сборная Узбекистана в первом туре сыграла против команды Бахрейна и одержала победу со счётом 3:1.

Во втором туре подопечные Азамата Абдураимова вышли на поле против сверстников из Туркменистана. Встреча завершилась волевой победой узбекастанцев со счётом 3:2.

В заключительном туре игроки вышли на поле против сверстников из Индии. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Таким образом, узбекские футболисты вышли в финальную часть чемпионата Азии-2020 U-16.