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Сборная Узбекистана по футболу U-16 вышла в финальную часть ЧA-2020

Сборная Узбекистана по футболу U-16 сыграет на ЧA-2020

© Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Подопечные Азамата Абдураимова отыграли серию отборочных матчей и вышли в финальную часть чемпионата Азии по футболу U-16. 

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В Ташкенте завершились матчи отборочного раунда чемпионата Азии-2020 среди игроков до 16 лет, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана

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Сборная Узбекистана в первом туре сыграла против команды Бахрейна и одержала победу со счётом 3:1.

Во втором туре подопечные Азамата Абдураимова вышли на поле против сверстников из Туркменистана. Встреча завершилась волевой победой узбекастанцев со счётом 3:2.

В заключительном туре игроки вышли на поле против сверстников из Индии. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Таким образом, узбекские футболисты вышли в финальную часть чемпионата Азии-2020 U-16.

Теги:
финал, Узбекистан, Чемпионат Азии, Футбол, спорт



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