Мурод Хантураев нокаутировал соперника за 25 секунд - видео

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе Мурод Хантураев 22 сентября провел бой против 33-летнего россиянина Евгения Мякинкина в рамках VIII Открытого чемпионата Азии, сообщают организаторы.
Встреча двух бойцов ММА состоялась на территории Юнусабадского теннисного корта. Хантураеву понадобилось всего 25 секунд, чтобы победить россиянина.
По сведениям организаторов, в соревнованиях примут участие спортсмены из России, Кыргызстана, Казахстана, Афганистана, Ирана и Таджикистана.
В ноябре прошлого года на Мурода Хантураева было совершено нападение, в результате которого его доставили в больницу с двумя ножевыми ранениями и ушибом в области грудной клетки. Спустя несколько дней его отец заявил, что Мурод, "скорее всего, покинет профессиональный спорт".
Четверо напавших были приговорены к шести годам и трем месяцам лишения свободы, еще двое получили по шесть лет, один — три года.