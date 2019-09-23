15:11 23 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.51
  • EUR10421.13
  • USD9411.30
Поиск

Мурод Хантураев нокаутировал соперника за 25 секунд - видео

© Instagram
Спорт
Получить короткую ссылку
34 0 0

Встреча двух бойцов ММА состоялась на территории Юнусабадского теннисного корта в рамках VIII Открытого чемпионата Азии. Одним из первых, кто поздравил бойца с победой, - зять президента Мирзиёева Отабек Умаров.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе Мурод Хантураев 22 сентября провел бой против 33-летнего россиянина Евгения Мякинкина в рамках VIII Открытого чемпионата Азии, сообщают организаторы.

Встреча двух бойцов ММА состоялась на территории Юнусабадского теннисного корта. Хантураеву понадобилось всего 25 секунд, чтобы победить россиянина.

По сведениям организаторов, в соревнованиях примут участие спортсмены из России, Кыргызстана, Казахстана, Афганистана, Ирана и Таджикистана.

© Instagram
Одним из первых, кто поздравил бойца с победой, - зять президента Мирзиёева Отабек Умаров.

Боец ММА Мурод Хантураев
Sputnik / Табылды Кадырбеков
Возвращение Азиатского медведя: Мурод Хантураев вновь выйдет на ринг
Соперник узбекистанца Евгений Мякинкин начал свою профессиональную карьеру в 2009-м. Всего он провел 23 боя, одержал 14 побед. 

В ноябре прошлого года на Мурода Хантураева было совершено нападение, в результате которого его доставили в больницу с двумя ножевыми ранениями и ушибом в области грудной клетки. Спустя несколько дней его отец заявил, что Мурод, "скорее всего, покинет профессиональный спорт".

Четверо напавших были приговорены к шести годам и трем месяцам лишения свободы, еще двое получили по шесть лет, один — три года.

Теги:
победители, победа, скандальное видео, видеоролик, Видео, поединок, бои



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Старт предвыборной кампании в Узбекистане – фото
встреча боксеров
Встреча триумфаторов, или Почему Ташкент не спал этой ночью - видео
Правила поведения свадеб в Узбекистане и в Таджикистане
Свадьба в Узбекистане: что разрешено и запрещено

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054