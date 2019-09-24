Ташкентский "Хумо" потерпел четвертое подряд поражение в ВХЛ

В шестом туре Высшей хоккейной лиги хоккеисты ташкентского клуба уступили на выезде команде "Южный Урал" со счетом 2:3.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Хоккейный клуб "Хумо" проиграл четвертый подряд матч в ВХЛ. На этот раз ташкентцы уступили команде "Южный Урал" со счетом 2:3.

Гости усилиями Дениса Мошарова первыми открыли счет, однако хозяева успели отыграться еще в первом периоде. Самым неудачным для узбекских хоккеистов выдался второй промежуток встречи, когда игроки "Южного Урала" дважды поразили ворота соперник, сделав счет 3:1. В третьем периоде "Хумо" отыграл одну шайбу, но спасти встречу так и не смог - 2:3.

Впереди у ташкентцев еще одна выездная игра — 26 сентября с челябинским "Челметом". После этого поединка "Хумо" проведет серию домашних матчей.

По итогам шести матчей в активе узбекской команды две победы и 5 очков.