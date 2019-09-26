Штангист Акбар Джураев завоевал "серебро" чемпионата мира

В июне спортсмен взял "золото" в категории до 109 килограммов на чемпионате мира среди юниоров на Фиджи.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Спортсмен из Узбекистана Акбар Джураев завоевал "серебро" чемпионата мира по тяжелой атлетике в Паттайе в весовой категории до 109 килограммов, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики.

В рывке Джураев стал шестым, ему поддались 188 килограммов, но при выполнении толчка он показал более значительный результат (229 килограммов). Всего же он поднял 417 килограммов.

Однако эти показатели не позволили спортсмену пробиться в ряды победителей в двоеборье. Джураев удостоился четвертого места. На первом — армянин Симон Мартирасян (общий результат — 429 килограммов), на втором — беларус Андрей Арямнов (426 килограммов), на третьем представитель Китая Же Янг (420 килограммов).

Напомним, в июне Джураев завоевал "золото" в категории до 109 килограммов на чемпионате мира среди юниоров на Фиджи.