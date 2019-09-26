Штангист Акбар Джураев завоевал "серебро" чемпионата мира

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Спортсмен из Узбекистана Акбар Джураев завоевал "серебро" чемпионата мира по тяжелой атлетике в Паттайе в весовой категории до 109 килограммов, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики.
Однако эти показатели не позволили спортсмену пробиться в ряды победителей в двоеборье. Джураев удостоился четвертого места. На первом — армянин Симон Мартирасян (общий результат — 429 килограммов), на втором — беларус Андрей Арямнов (426 килограммов), на третьем представитель Китая Же Янг (420 килограммов).
Напомним, в июне Джураев завоевал "золото" в категории до 109 килограммов на чемпионате мира среди юниоров на Фиджи.