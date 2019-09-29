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Игрок Ростова Эльдор Шомуродов радуется забитому мячу в матче 11-го тура чемпионата России по футболу

Круче ван Бастена: немыслимый гол Шомуродова в ворота "Динамо" — видео

© Sputnik / Виталий Тимкив
Спорт
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Узбекский легионер футбольного клуба "Ростов" продолжает радовать фанатов команды и своих соотечественников яркой и результативной игрой. Лучший бомбардир Российской премьер-лиги забил эффектный мяч в воротов московского "Динамо".

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Подопечные Валерия Карпина в 11-м туре чемпионата России по футболу разгромили московских "динамовцев" со счетом 3:0. Второй мяч в этой встрече на счету лучшего бомбардира РПЛ - Эльдора Шомуродова.

Узбекский легионер "Ростова" на 37-й минуте встречи получил навесную передачу от своего партера по команде Алексея Ионова. Несмотря на неудобную позицию - в самом углу штрафной площади — Шомурдов спиной к воротам соперника сначала принял мяч на голову, подработав себе под удар, а затем внешней стороной стопы отправил его в дальний угол ворот соперника. Ни защита, ни вратарь "Динамо", казалось, даже не поняли, что произошло. 

Комментаторы матча сравнили это мини-шедевр узбекского форварда с легендарным голом Марка ван Бастена в финале Евро-1988 в ворота Рената Дасаева. Только в отличие от голландского форварда Шомуродов бил не с ходу, а обработал передачу и бил по воротам из более неудобной позиции.

По итогам одиннадцати туров "Ростов" делит первое место в турнирной таблице с "Локомотивом" и "Зенитом", а Эльдор Шомурдов по-прежнему возглавляет список лучших бомбардиров российского чемпионата с девятью забитыми мячами. На второй строчке игрок "Крыльев Советов" Александр Соболев, забивший восемь голов. 

Теги:
Эльдор Шомуродов, Футбол



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