Узбекистанцы завоевали золотые медали на чемпионате России по таэквондо

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В Москве стартовало международное соревнование по таэквондо категории G1, и в первый же день Открытого чемпионата узбекистанцам удалось завоевать четыре золотые медали, сообщает НОК.
Среди мужчин Жасур Жайсунов (-68 кг) получил "золото", а из девушек Феруза Садикова (-62 кг), Нигора Турсункулова (-67 кг) и Светлана Осипова (+73 кг) в своих весовых категориях заняли первые места.
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Победители турнира имеют шанс заслужить лицензионные очки в Токио-2020, а узбекистанцам удалось записать на свой счет уже 10 рейтинговых баллов.
В рамках первого дня еще восемь узбекских таэквондистов поднимутся на даян.
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Напомним, в начале августа в Ташкента прошел чемпионат мира по таэквондо среди кадетов.
Особенно сложным выдался финальный бой против иранца Амирхусейна Норузи. Схватки завершились в пользу узбекистанца со счетом 31:11.
В качестве почетного гостя в Ташкент даже прибыл руководитель Международной федерации таэквондо Чунг Ван Чой.